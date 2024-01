Entenda a Doença X, que pode ser 20 vezes mais mortal que a Covid e será debatida no Fórum Econômico Mundial

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira, um painel da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Fórum Econômico Mundial pretende discutir sobre a “doença X”, que, segundo os cientistas, pode provocar 20 vezes mais mortes do que a pandemia de coronavírus.

De acordo com apuração do jornal O Globo, o termo “X” foi criado pela própria OMS na tentativa de preparar o mundo para uma nova doença epidemiológica, como foi a Covid, que pode ser causada por um patógeno atualmente desconhecido. É uma doença, a próxima que vai aparecer, porém não sabemos qual ela é, mas sim que ela existe e que a população deve estar preparada para isso. A reportagem ainda informa que, em 2017, a OMS adicionou a “doença X” a uma pequena lista de agentes patogênicos considerados de alta prioridade para pesquisa, juntamente com assassinos conhecidos, como a síndrome respiratória aguda grave (SARS) e o ebola. A covid-19, por exemplo, era uma doença X, até desencadear a pandemia no final de 2019.

