Epidemiologista diz que 'varíola dos macacos pode chegar ao Brasil em pouco tempo'

"É possível até mesmo que alguma pessoa infectada já tenha entrado no país, vinda dos locais onde há casos", alertou a epidemiologista Ethel Maciel edit

Apoie o 247

ICL

247 - A epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), afirmou que "a varíola de macacos pode chegar ao Brasil em pouco tempo". "É possível até mesmo que alguma pessoa infectada já tenha entrado no país, vinda dos locais onde há casos", disse. Os relatos da docente foram publicados nesta terça-feira (24) em reportagem da BBC News.

Foram confirmados mais de 100 casos em pelo menos 16 países fora da África. Na América do Sul, a primeira suspeita foi identificada no domingo (23) na Argentina. De acordo com o Ministério da Saúde local, o paciente é um morador da província de Buenos Aires, que está em isolamento e recebendo tratamento para os sintomas.

O Brasil não tem registro da doença, mas o vírus foi verificado em um brasileiro de 26 anos na Alemanha, vindo de Portugal, depois de passar pela Espanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, "costumamos dizer em epidemiologia de doenças infecciosas que uma doença transmitida por contato e gotículas respiratórias pode demorar o tempo de um voo para se espalhar". "Ou seja, se alguém contaminado desembarca no Brasil, não é diagnosticado e não faz isolamento em tempo oportuno, a doença pode, sim, começar a ser transmitida".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE