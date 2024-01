Gleisi e Lindbergh saem em defesa de Nísia Trindade, alvo de ataques de políticos que querem o Ministério da Saúde

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa da ministra da Saúde, Nísia Trindade, alvo de reportagens negativas na imprensa.

"Ministra Nísia Trindade está sendo alvo de intrigas e notícias falsas plantadas na imprensa contra sua gestão, como a que saiu ontem na Folha. Ao contrário do que diz o jornal, ela tornou mais ágil a transferência de verbas para estados e municípios, que aumentaram em quase R$ 5 bilhões no final do ano. Por trás disso, obviamente, estão grupos políticos ávidos por abocanhar o Ministério da Saúde. A ministra já mostrou sua competência e seu compromisso com nosso projeto de país. Tem toda solidariedade do PT.

Segundo o jornal O Globo, Nísia é criticada pela gestão dos hospitais federais. E a oposição abriu um outro flanco de artilharia ao tentar vincular a nomeação de um filho da ministra para um cargo na prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, à liberação de recursos para a cidade pela pasta, o que a ministra nega.

A pressão sobre a pasta ocorre mesmo com o aumento, registrado nos últimos anos, do peso das emendas no Orçamento da Saúde, área que concentra obrigatoriamente quase metade das indicações de deputados e senadores.

O deputado Lindbergh Farias também defendeu a ministra.

"Começou uma nova onda de ataques contra a ministra Nísia Trindade. Os motivos são os de sempre: a cobiça pelo ministério e as qualidades da ministra como defensora intransigente do SUS. Escrevo, no entanto, sobre um tema específico que tem a ver com meu mandato de deputado federal. Refiro-me à ilação absurda sobre a relação entre liberação de recursos para Cabo Frio e a nomeação do filho da ministra como secretário de cultura da cidade. Primeiro, ser secretário de cultura não é nenhum prêmio, pelo contrário, é um enorme desafio que espero que seja exitoso. Mas o fato não é esse. A verdade é que essa luta para aumentar os recursos da média e alta complexidade em Cabo Frio é antiga e eu participei desde o início. O pleito por esses recursos foi feito pelo saudoso prefeito José Bonifácio, brizolista histórico, com a argumentação técnica muito consistente em razão de Cabo Frio ser uma cidade polo que atende muitos pacientes das cidades vizinhas", disse.

"Eu, como deputado federal, estou fazendo esse pedido desde o começo do ano. Foi uma bandeira que o meu mandato abraçou até por ter sido o deputado do PT mais votado lá. Com a morte de José Bonifácio e a posse da prefeita Magdala, continuei essa luta. Fiz várias reuniões no ministério pq as pessoas de Cabo Frio e região dos lagos necessitavam desse incremento de recursos para a saúde. Fui eu que em dezembro liguei para a prefeita Magdala contando sobre a decisão de liberação dos recursos. Gravei um vídeo falando aos moradores da cidade sobre esse fato e mostrando que Lula sempre governa olhando para as pessoas e as cidades independente do partido do prefeito. Só não fiquei totalmente feliz porque foi uma vitória parcial, já que não conseguimos que esses valores fossem incorporados definitivamente ao teto de média e alta complexidade, de modo que o município recebesse esse recurso extra todo ano", acrescentou.

"Acho engraçado que alguns parlamentares de oposição façam esse questionamento e se calem com uma liberação de recursos muito maior para municípios do Rio administrados por bolsonaristas. São Gonçalo recebeu 164 milhões, sendo que 110 foram incorporados ao teto, ou seja, serão recebidos todo ano. Duque de Caxias recebeu 210 mi e 114 foram incorporados. A oposição se cala porque é cínica. Nós temos que falar. Lula liberou esses recursos, independente dos prefeitos, porque São Gonçalo é a segunda maior cidade do estado do Rio, Duque de Caxias é a terceira e Lula tem compromisso com o povo que mora e vive nessas cidades. Parabéns, presidente Lula, por governar para as pessoas e parabéns por ajudar Cabo Frio", finalizou.

