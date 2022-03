Google lança ferramenta para agendar consulta médica

Apoie o 247

247 - O Google anunciou um novo recurso de buscas nos Estados Unidos para o agendamento de consultas médicas.

De acordo com a coluna Painel, a plataforma fez uma parceria com a MinuteClinic, uma divisão da CVS Health, para mostrar a disponibilidade de prestadores de serviços de saúde selecionados por área.

A empresa também anunciou que, a partir desta semana, no Japão, no Brasil e na Índia, o YouTube está adicionando painéis para ajudar usuários a identificar vídeos de fontes confiáveis com conteúdo de saúde.

