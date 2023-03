Governo deverá lançar novo Mais Médicos na próxima semana, diz Rui Costa

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar na próxima semana um programa baseado na experiência do Mais Médicos, criado durante o governo Dilma Rousseff, com o objetivo de enviar profissionais de saúde para áreas remotas e desassistidas.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o programa - que recebeu o nome provisório de “Mais Saúde para os Brasileiros” - deverá ter como diferencial a qualificação de especialista e a complementação da formação básica dos médicos. O governo também estaria discutindo a possibilidade de incluir médicos estrangeiros, como no programa original, a criação de incentivos para que os profissionais recém-formados possam atuar nas unidades alvos do projeto.

“Temos muitos serviços que foram criados pelos municípios, unidades de saúde, unidades odontológicas, que o ministério deixou de cadastrar há anos. Portanto, esses serviços estão sendo realizados sem a participação de recursos federais ou simplesmente o posto de saúde ficou pronto, equipado, mas deixou de funcionar”, disse o ministro.

"O fato é que o programa será ampliado incluindo a formação de especialidades na atenção básica. Ou seja, nós vamos elevar a oferta de serviços, não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, capacitando ainda mais a assistência básica em nosso país, além de ofertar esses médicos, voltando ao patamar que nós tínhamos de garantia de todas as cidades e distritos, localidades distantes terem a possibilidade de ter médico para assistir a população", ressaltou Rui Costa.

