Governo do Pará confirma caso de vaca louca

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) disse que o caso foi atípico

247 - A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informou que o resultado do exame do caso suspeito da doença da vaca louca, no sudeste do estado, deu positivo. Não causa risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano, informou a agência.

"A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informa que foi positivo o resultado do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina numa pequena localidade do sudeste do Estado. A sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano", afirma o órgão.

Suspeitas de vaca louca podem prejudicar o comércio entre dois ou mais países. Em setembro de 2021, o governo federal suspendeu as exportações de carne bovina para a China após a identificação de dois casos da doença, devido a um protocolo com o país asiático. A situação foi normalizada após três meses.

