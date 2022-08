‘Gripe do tomate’: saiba os sintomas da nova infecção viral

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisadores da Universidade de Ahmedabad, na Índia, publicaram um estudo na revista científica The Lancet Respiratory Medicine sobre a "gripe do tomate". De acordo com os estudiosos, os primeiros casos surgiram em maio e, até o fim de julho, foram identificadas 82 menores de cinco anos com a doença. Outras 26 pessoas com até 9 anos se contaminaram.

Segundo o jornal O Globo, os sintomas da infecção viral são parecidos aos de outras infecções virais, como gripe, chikungunya e dengue. Entre eles, estão febre alta, vômitos, náuseas, diarreia, dor nas articulações, fadiga, irritações no corpo e dores no corpo.

Pesquisadores afirmaram que a principal característica da doença são as manchas na pele. "A gripe do tomate ganhou esse nome devido à erupção de bolhas vermelhas e dolorosas por todo o corpo que gradualmente aumentam até o tamanho de um tomate. Essas bolhas se assemelham às observadas com o vírus da varíola dos macacos em indivíduos jovens. Erupções cutâneas também aparecem na pele com a gripe do tomate que levam à irritação da pele", escreveram os especialistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os analistas, o vírus que está causando a gripe não é relacionado à Covid-19. "A infecção viral rara está em estado endêmico e é considerada sem risco de morte; no entanto, devido à terrível experiência da pandemia de Covid-19, o gerenciamento vigilante é desejável para evitar novos surtos", escreveram os cientistas indianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.