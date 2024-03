Homem sai de casa nu e mata enteado a facadas em rua no interior de SP

Apoie o 247

247 - O homem que foi assassinado a facadas, na tarde de terça-feira (5), em Assis (SP), era enteado do suspeito de cometer o crime. De acordo com informações da Polícia Civil ao portal G1, a vítima, identificada como Thiago Alves, de 34 anos, estava em uma discussão com José Cláudio Gomes, de 61 anos, em frente à casa do suspeito do homicídio, na Rua Mato Grosso. Os dois já tinham histórico de desavenças, segundo a Polícia Civil.

Câmeras flagraram parte da ação e irão ajudar na apuração do caso. É possível ver o momento em que o filho da vítima, que é um adolescente, e o suspeito do crime, apenas de toalha, discutem na rua. Em determinado momento, os dois entram na casa.Na sequência, o vídeo mostra duas pessoas saindo da residência, sendo que a vítima está sangrando na região do peito. O suspeito do crime aparece logo atrás, desta vez nu. Ele segura duas facas e passa a perseguir a dupla de pai e filho. Thiago Alves, enteado do suspeito, corre para um lado, enquanto o padrasto persegue o filho dele na outra direção. Nesta hora, é possível ver a vítima cambaleando e caindo ao chão. Ele não resistiu aos ferimentos.

O suspeito chegou a fugir, mas foi localizado e preso por policiais militares. Na delegacia, o suspeito disse que tinha sido agredido pelo enteado e o filho dele no dia anterior, chegando a necessitar de atendimento médico por conta das agressões. Os dois já tinham histórico de desavenças, segundo a Polícia Civil.

