Hospital de SP é o primeiro sul-americano a usar inteligência artificial para desobstruir artéria do coração

Veja como funciona o novo procedimento de médicos do Instituto do Coração (SP)

247 - O homem identificado como Seu Raimundo, 70 anos, foi o primeiro paciente na América do Sul a passar por uma angioplastia feita com ajuda de inteligência artificial. Uma equipe de cardiologia acompanhou o idoso no Instituto do Coração (InCor). O procedimento foi realizado nesta quinta-feira (16). O algoritmo funciona por meio do software Ultreon 1.0, desenvolvido pela farmacêutica americana Abbott e que recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro.

O médico Carlos Campos, do Departamento de Cardiologia Intervencionista do InCor, afirmou que a inteligência artificial analisa, de forma conjunta, as imagens de raio-x e da tomografia de coerência óptica. Médicos têm informações mais precisas. "Esse algoritmo faz uma fusão das imagens de raio-x e da tomografia e identifica os locais de maior gravidade da obstrução, as características da placa, se há calcificações, as espessuras e o ângulo dessas calcificações, além de avaliar, depois da colocação do stent, se ele está corretamente expandido", esclareceu em entrevista jornal O Estado de S.Paulo.

A angioplastia é feita para a desobstrução de artérias coronárias entupidas (geralmente por placas de gordura ou calcificações). Médicos colocam, por meio do braço ou da virilha do paciente, um cateter que chega até o vaso cardíaco obstruído. Em seguida eles botam no corpo da pessoa um stent, componente metálico parecido com uma pequena mola que, após ser inserido no vaso, é expandido por meio de um balão operado pelos médicos. Em consequência, abre passagem para a circulação sanguínea.

Na maioria dos hospitais brasileiros, a equipe usa um equipamento de raio-x para ver os pontos de obstrução e guiar a implantação do stent. Em alguns centros especializados, como o InCor, os médicos fazem no paciente uma tomografia de coerência óptica - eles trabalham com um aparelho para visualizar o interior do vaso com resolução similar à de um microscópio.

