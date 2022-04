IBGE: Brasil é o penúltimo no ranking de gastos públicos em saúde

Apoie o 247

247 - Dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira (14) apontam que os gastos do governo com a saúde no Brasil, em comparação ao percentual do Produto Interno Bruto (PIB), correspondem à metade da média dos países integrantes da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Dos 13 países listados na Conta Satélite de Saúde, o Brasil ocupa a penúltima posição, atrás apenas do México, no ranking de gastos públicos com a saúde, informa a CNN.

De acordo com os pesquisadores, os dados são referentes ao período pré-pandemia, em 2019, o que representa maior preocupação, pois apontam que o governo já vinha numa curva decrescente em relação aos gastos, colocando o Brasil na contramão, já que a tendência é sempre aumentar os custos com Saúde.

Segundo o IBGE, as despesas do governo brasileiro com saúde em 2019 corresponderam a 3,8% do PIB do mesmo ano. A média dos países da OCDE é de 6,5%. A Alemanha é a que mais teve gastos na área, tendo investido 9,9% de seu PIB para o setor no ano da pesquisa. Na sequência aparecem França e Japão (9,3%), Reino Unido (8%), Canadá (7,6%), Suíça (7,5%), Austrália (6,5%), Colômbia (6%), Portugal (5,8%), Chile (5,7%) e Grécia (4,7%). Por último, estão o Brasil (3,8%) e o México (2,7%).

