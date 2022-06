Importação de cannabis medicinal cresce 15 vezes em 5 anos

Apoie o 247

ICL

247 - A evolução dos pedidos de importação são os primeiros de alguns números que mostram o mercado da cannabis medicinal no Brasil. De 2015 a 2021, o Brasil recebeu mais de 70,4 mil pedidos no total. Há 5 anos, em 2017, a Anvisa havia concedido a importação para produtos à base de cannabis para 2.101 formulários preenchidos. Em 2021, o número é 15 vezes maior: foram 32.416 liberações feitas pela Agência.

Reportagem do G1 calcula que o boom canábico no Brasil é uma movimentação de R$ 130 milhões no país em 2021, considerando apenas os produtos importados com autorização da Anvisa. O montante é "sabidamente subnotificado, visto que o número de produtos que a Agência Reguladora audita os dados é apenas uma parcela do que entra".

A Kaya Mind, empresa criada para análise de mercado da cannabis mapeou dezenas de empresas que atuam direta ou indiretamente com a planta para fins medicinais, remédios que estão disponíveis para importação via Anvisa e os gastos do SUS com o fornecimento desses medicamentos por via judicial, o que tem ocorrido com mais frequência desde 2017.

