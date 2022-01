Internações por gripe já superam as por Covid-19, diz especialista

Apoie o 247

247 - A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levi, alertou em entrevista à CNN neste sábado (1º) que atualmente há um maior número de internações por gripe do que por Covid-19, dado o aumento dos casos de influenza no Brasil. A gripe causada pelo vírus H3N2 é a predominante no momento, segundo Levi.

“Estamos vendo uma notificação crescente do número de internações por síndrome respiratória aguda grave que ultrapassou e muito a Covid. A gripe H3N2 está superando e muito, é a que está predominando nas internações nesses quadros respiratórios graves”, explicou.

“Aglomerar é pôr em risco uma situação de calamidade aqui no país. Nós não podemos nos dar ao luxo de realizar Carnaval ou qualquer tipo de aglomeração”, alertou.

Segundo a infectologista, a população precisa seguir formas de prevenção não farmacológicas: uso de máscaras, higienização frequente das mãos e manter o distanciamento social. Em caso de qualquer sintoma respiratório, a médica alerta que a pessoa deve fazer o teste o mais rápido possível para não transmitir a doença.

