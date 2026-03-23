Jovem morre após complicações graves de meningite e família faz alerta: "olhos sangrando"

247 - A jovem britânica Sophie Ward morreu aos 20 anos após desenvolver um quadro grave de Meningite, que evoluiu rapidamente e apresentou sintomas raros. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles, com base em relatos da família e entrevista ao jornal britânico Daily Mail.Segundo familiares, o quadro inicial foi confundido com uma gripe comum, o que dificultou a identificação da gravidade da doença.

Em poucas horas, no entanto, o estado de saúde da jovem se deteriorou de forma agressiva. O pai da estudante, Paul Ward, relatou que a filha apresentou piora súbita após retornar ao hospital pela segunda vez. “teve uma piora súbita e morreu pouco tempo depois de ser levada ao hospital pela segunda vez”, afirmou.

De acordo com ele, um dos sinais mais alarmantes observados antes da morte foi o surgimento de um sintoma incomum: “sangramento pelos olhos”. A manifestação é considerada rara e está associada a complicações graves da infecção.

A meningite é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por vírus ou bactérias. No caso de Sophie, a doença evoluiu para uma forma severa associada à septicemia meningocócica, uma infecção generalizada na corrente sanguínea.

Relatos publicados pela família em uma campanha no site JustGiving indicam que, apesar de atendimento médico inicial, o diagnóstico não identificou de imediato a gravidade do quadro. Durante a noite, a jovem apresentou rápida piora e, na manhã seguinte, já não havia possibilidade de reversão.

Especialistas apontam que a meningite bacteriana pode evoluir em questão de horas, levando a falência de órgãos, alterações na coagulação e quadros hemorrágicos.

O sangramento ocular, embora incomum, pode ocorrer em estágios avançados de sepse meningocócica.Nesses casos, a resposta inflamatória intensa compromete os vasos sanguíneos e o sistema de coagulação, provocando hemorragias em diferentes partes do corpo, além de manchas na pele e risco de choque séptico.

Diante da gravidade do caso, a família de Sophie Ward tem feito um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e da atenção aos primeiros sintomas, especialmente quando há piora rápida do quadro clínico. O objetivo é conscientizar outras pessoas sobre os riscos da doença e evitar que situações semelhantes se repitam.