Lábios descamando: por que isso acontece e como evitar?

Por Danielle Sanches, da Agência Einstein - A ausência de glândulas sebáceas e a pele mais fina tornam os lábios mais suscetíveis ao ressecamento. Como consequência, podem descamar e rachar, deixando a área sensível. O problema é comum e pode acontecer com qualquer pessoa, mas algumas épocas do ano tornam o quadro mais frequente, como no inverno.

Nos períodos mais frios, a boca fica mais exposta às temperaturas baixas e ao vento, e há menos umidade no ar. De acordo com Meire Gonzaga, dermatologista e professora da Faculdade de Medicina do ABC, outros fatores também influenciam no surgimento da descamação, como processos alérgicos, dermatites de contato e o excesso de sol. “Até mesmo passar a língua com frequência nos lábios pode provocar o quadro”, explica.

O problema se agrava com o hábito de puxar a pele que fica solta e as feridas que surgem podem atuar como porta de entrada para microrganismos. “No longo prazo, esse processo inflamatório aumenta o risco de surgir lesões cancerígenas no local”, alerta a especialista.

Reforço na hidratação previne o problema

A descamação dos lábios pode acometer pessoas de qualquer faixa etária, mas costuma ser mais comum entre crianças e idosos — especialmente os que possuem algum déficit de cognição — por dois motivos:

A pele é naturalmente mais sensível nesses indivíduos;

Eles têm mais o hábito de passar a língua com frequência nos lábios.

Para prevenir, basta reforçar a hidratação com produtos próprios para esse fim, como manteiga de cacau, vaselina e protetores que tenham d-pantenol, vitamina E e ceramidas na composição, além de evitar puxar a pele solta ou ficar mexendo nela. Já os esfoliantes labiais devem ser evitados. “Eles podem agravar o quadro por mau uso”, afirma Gonzaga.

A medida também vale para os casos em que o indivíduo não segurou o impulso de tirar a pele. Nesse caso, é importante formar uma espécie de filme hidratante nos lábios para protegê-los de mais agressões, ajudando a reduzir o desconforto e favorecendo a regeneração da pele.

Quando devo procurar um médico?

Se o uso do hidratante não for suficiente para aplacar o problema, é importante buscar auxílio de um dermatologista — especialmente no caso dos idosos. “Neles, é maior o risco de lesões que podem ser pré-cancerígenas”, alerta Gonzaga.

As dermatites de contato, provocadas pelo uso de algum produto que gere a irritação, também podem causar vermelhidão e até inchaço e precisam de orientação médica.

Beliscar ou morder a pele dos lábios em excesso pode estar relacionado a transtornos psiquiátricos, como a ansiedade. O “skin-picking” é caracterizado por um comportamento compulsivo de produzir lesões na pele dos lábios, do rosto e de outras partes do corpo, como forma de aliviar a tensão. Nesses casos, além do dermatologista, é importante buscar um psiquiatra para avaliar o comportamento e possíveis tratamentos.

