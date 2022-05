Luto antes da morte: um processo que ajuda a lidar com a perda

Apoie o 247

ICL

Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein - Uma despedida nunca é fácil. Muito menos quando a partida é para sempre. Mas ela pode se tornar um pouco mais leve se a pessoa puder dar vazão aos sentimentos de perda mesmo antes da morte. Nesse sentido, a tristeza por uma doença prolongada e incurável pode ser uma oportunidade de encontrar a paz que muitas vezes falta a quem enfrentou um fim súbito. Encarar esse sofrimento é uma forma de sanar as pendências, de não deixar nada por dizer ou fazer por aquela pessoa que está partindo.

O chamado luto antecipatório, comum em pacientes que enfrentam doenças terminais e seus familiares, foi observado primeiramente em mulheres de soldados que iam para a guerra e que passavam a se comportar como viúvas. Ainda assim, o conceito não é consenso entre os especialistas e envolve muitas caracterizações, sugere um artigo recém-publicado no periódico científico Palliative Medicine. Na prática, ele também não é facilmente reconhecido pelos profissionais de saúde.

“O luto antecipatório pode ser encarado como uma preparação para o processo de luto real e ocorre quando a morte é prevista, como numa experiência de doença grave”, observa Ana Claudia Arantes, médica geriatra do Hospital Albert Einstein com formação especializada em cuidados paliativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso porque, diante da finitude, a pessoa transita por várias etapas que vão se alternando e que envolvem negação, raiva, barganha, depressão, aceitação – na maioria das vezes, sem uma ordem e um tempo determinado para cada etapa. “Poder vivenciar isso antes da morte facilita cumprir etapas, desenvolver coragem, força, resolver pendências, amar e se sentir amado”, continua Ana Claudia. Assumir a situação também permite que o paciente deixe orientações sobre suas vontades e seu legado, a forma como gostaria de ser lembrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, a melhor forma de ajudar quem está vivendo esse processo é saber escutar. “Não se deve fugir ou negar a situação mas, ao contrário, fazer perguntas, estimular que o outro expresse seus sentimentos, medos e angústias”, orienta a médica. O objetivo é que ele possa encontrar as respostas que estão dentro de si mesmo. Caso não consiga superar esses sentimentos, vale recomendar um suporte psicológico especializado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo que a tristeza seja inevitável, o luto pode ser um poderoso recurso de transformação capaz de dar um novo significado àquela falta. “Trata-se de conseguir transformar a presença física que está partindo em uma presença simbólica, estar em paz com o legado afetivo, com a construção do relacionamento”, diz Ana. E perceber, depois do adeus, o quanto do amor pela pessoa querida ainda permanece aqui.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE