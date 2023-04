Medicamentos experimentais contra Alzheimer podem reduzir declínio cognitivo no início da doença

Apesar dos resultados positivos, médicos alertam que é preciso cautela para analisar o impacto que os remédios causam ao atacar as placas de proteína beta-amiloides no cérebro. edit

Por Patrícia Figueiredo, da Agência Einstein - A mãe da psicóloga Daniela Grolli tinha 62 anos quando começou a ter episódios de esquecimento. Lembrar de tarefas do dia a dia ou dos compromissos da família foi ficando cada vez mais difícil, mas foi só alguns anos mais tarde, com 67 anos, que Jocelira Grolli foi finalmente diagnosticada com a doença de Alzheimer. Alguns meses depois, no começo de 2022, ela fez exames complementares e começou a receber medicamentos específicos para tratar seus sintomas.

Embora mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo convivam com a doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os medicamentos atuais, como os que Jocelira toma, não agem diretamente nos mecanismos que causam a doença. Atualmente, os remédios disponíveis no Brasil têm o papel de retardar a progressão dos sintomas.

O cenário pode mudar nos próximos anos com o desenvolvimento de drogas que agem contra os acúmulos de proteína que se formam no cérebro de pacientes com Alzheimer. Um desses medicamentos é o lecanemabe, que teve novos resultados divulgados em novembro do ano passado. De acordo com as fabricantes Eisai e Biogen, a droga é capaz de reduzir em até 27% a deterioração cognitiva nos pacientes, em comparação com o grupo que recebeu placebo.

O lecanemabe foi testado com 1.795 pacientes de 14 países que apresentaram sintomas de Alzheimer leve e acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro. Além de reduzir a deterioração causada pela doença, a droga causou 26% de melhora cognitiva e 36% de melhora na funcionalidade em 18 meses de tratamento. Por conta desses resultados, a agência de regulamentação de medicamentos americana, a Federal Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), concedeu em janeiro deste ano uma aprovação por via acelerada para o medicamento, que deve ser vendido no país por US$ 26 mil por ano, segundo a fabricante.

Outro medicamento de funcionamento parecido, chamado aducanumabe, também chegou a ser aprovado para uso clínico nos EUA, em um controverso e acelerado processo de análise da FDA. A substância também reduziu significativamente os “grumos” de proteínas beta-amiloides no cérebro.

O resultado clínico do aducanumabe, ou seja, a melhora observada nos pacientes depois dessa redução das proteínas acumuladas, foi considerada menor do que era esperado. Já os efeitos colaterais da droga foram considerados muito graves. Outro entrave é que a versão comercial da droga, chamada Aduhelm, chegou ao mercado com um custo alto: cerca de 56 mil dólares por ano por paciente nos EUA.

“O aducanumabe se mostrou eficaz para a retirada dessas placas e proteínas, mas não foi eficaz em estudos clínicos, nos sintomas dos pacientes. Então houve uma controvérsia, uma dúvida sobre a necessidade de aprová-la tão rapidamente. Hoje em dia, a maioria dos médicos já pararam de usar essa droga. Teve uma grande discussão na comunidade científica”, diz o neurologista Ivan Okamoto, membro do Núcleo de Excelência em Memória do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador do Instituto da Memória na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Marco Túlio Cintra, o desenvolvimento dessas duas alternativas representa uma esperança porque há quase 20 anos não havia novos medicamentos contra Alzheimer aprovados pela FDA.

Apesar dos números positivos, os médicos pedem cautela na análise já que as duas principais drogas em estudo são indicadas apenas para pacientes com Alzheimer leve.

“É uma esperança, sem dúvida, mas talvez seja uma esperança para quem tem alto risco de desenvolver a doença, para quem tem histórico na família. Se a pessoa já tem Alzheimer, mesmo que leve, pode ser que, até que o processo todo esteja finalizado, ela já esteja com a forma moderada, e aí [ela] não é o público-alvo”, explica Cintra, que é também professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os remédios em uso atualmente nos pacientes com a doença buscam reduzir a velocidade do declínio, e não agir nos mecanismos que causam a deterioração no cérebro. Já a nova geração - aducanumabe e lecanemabe - busca romper com essa lógica. Eles focam na capacidade de agir contra um dos principais mecanismos do Alzheimer, que é o acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro.

Embora esses medicamentos sejam eficazes em atacar as placas de proteínas, ainda não ficou comprovado se essa “limpeza” é suficiente para reverter os sintomas do Alzheimer. Segundo os especialistas, é preciso agora entender qual é o impacto comportamental da retirada dessas proteínas do cérebro de pacientes.

Efeitos colaterais

O médico Okamoto ressalta ainda que as drogas que combatem o acúmulo de proteínas têm efeitos colaterais graves, como edemas cerebrais, e precisam ser usadas com acompanhamento de exames de imagem, como ressonâncias magnéticas.

Quase 40% dos pacientes podem desenvolver edemas cerebrais como efeitos colaterais e, por isso, tem que ter muito cuidado para utilizar essa droga. É preciso fazer uma série de ressonâncias magnéticas comprovando o acúmulo de proteínas no cérebro, e depois precisam de ressonâncias periódicas para acompanhar os efeitos colaterais. É um processo caro e trabalhoso”, explica Okamoto.

A lógica do novo medicamento em estudo atualmente, o lecanemabe, é bastante parecida com a do aducanumabe. Para os especialistas, o que as empresas precisam explicar é se a melhora estatística de 27% se converte em benefícios clínicos reais. Até o momento, com os dados divulgados pelas fabricantes, ainda não é possível afirmar se esse percentual vai traduzir em uma melhora significativa para o paciente.

“A melhora biológica é inequívoca com remoção das placas amiloides, mas o resultado clínico tem resultados mais modestos.O que tivemos para o lecanemabe, até o momento, são só os resultados apresentados no congresso. Por conta disso, a reação até agora é um otimismo comedido, porque o processo de aprovação do aducanumabe gerou muita desconfiança, então a gente tem essa cautela”, explica Cintra, da SBGG.

“Mas a polêmica agora é bem menor que no caso do aducanumabe. O lecanemabe não teve um processo de aprovação tão cheio de dúvidas e ressalvas”, completa Cintra.

“Tá todo mundo meio escaldado, mas é uma porta que se abre, é uma esperança”, completa Okamoto, do Einstein.

O que é a doença de Alzheimer

O Alzheimer é uma doença degenerativa que causa deterioração dos tecidos cerebrais. Essa deterioração é causada por uma série de mecanismos, entre eles, o acúmulo de proteínas. Ela provoca uma redução no número de neurônios ativos e nas conexões entre os neurônios restantes.

A deterioração que a doença provoca no cérebro leva também a um declínio das funções cognitivas, ou seja, dos processos mentais que nos permitem desenvolver uma série de tarefas. O declínio pode se manifestar, por exemplo, com episódios de perda de memória e confusão mental, quando a doença está em seu estágio leve.

São esses sintomas que costumam acender o alerta em familiares, como ocorreu com as filhas de Jocelira, que levaram a mãe ao neurologista depois de um episódio de perda de memória recente. “Ela foi ao dentista, mas esqueceu onde tinha estacionado o carro. Esse foi um episódio que nos marcou. Foi aí que eu levei minha mãe ao neurologista pela primeira vez”, conta Grolli.

Conforme avança, o Alzheimer também compromete as áreas do cérebro que controlam a comunicação, o raciocínio e os sentidos, o que pode levar o paciente a não conseguir reconhecer algumas pessoas, lugares ou cheiros. Já no estágio mais avançado, a doença leva a perda total da capacidade de comunicação, e torna o paciente dependente de cuidadores.

As causas do Alzheimer ainda não são completamente conhecidas. Atualmente, os cientistas acreditam que, nas pessoas com Alzheimer precoce, uma mutação genética pode ser responsável pelo início da deterioração cerebral. Já para pacientes que começam a ter sintomas após os 65 anos, as causas provavelmente incluem uma combinação de fatores genéticos e de estilo de vida, além de transformações naturais do cérebro que ocorrem com o passar do tempo.

Mesmo para quem já tem a doença, a combinação de uma dieta saudável com exercício físico e atividades mentalmente estimulantes pode ajudar a reduzir a velocidade de declínio cognitivo. Não à toa, neurologistas e geriatras recomendam que familiares estimulem os pacientes com Alzheimer a manter um estilo de vida saudável.

Para além desses cuidados, há ainda uma série de medicamentos que são receitados para tratar pacientes com Alzheimer, e que podem ser obtidos, com receita médica, no Sistema Único de Saúde (SUS). Os mais usados são a donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina. Todas essas drogas funcionam regulando os neurotransmissores, que são responsáveis por transmitir as mensagens entre os neurônios. Embora ajudem a reduzir os sintomas e problemas comportamentais, esses medicamentos não alteram o processo da doença, ou seja, não impedem ou retardam a deterioração do cérebro.

Com histórico de Alzheimer na família, mas ainda sem nenhum sintoma da doença, Grolli tem o perfil que poderia se beneficiar com a aprovação de novos medicamentos, como o lecanemabe, no futuro. No entanto, o desejo da psicóloga, que viralizou no TikTok ao documentar o dia a dia da mãe com Alzheimer, era poder ver as novidades em uso no tratamento de Jocelira.

“Me dá um pouco de esperança, seja para mim, para os meus filhos, para as minhas irmãs, se algum de nós vier a desenvolver Alzheimer. Mas não me tira o sofrimento porque eu queria mesmo era poder usar isso hoje, na minha mãe, e eu percebo que ainda está tudo muito distante”, diz Grolli.

