Ministro prevê surto de coronavírus no Brasil na semana que vem

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, em reunião convocada às pressas, com a participação da cúpula do Congresso, ministros e parlamentares, na noite desta quarta-feira (11), que considera um cenário de “transmissão sustentada” do novo coronavírus na próxima semana.

“Nenhuma das pessoas do mundo tem imunidade prévia contra esse vírus. Estamos numa semana em que, na semana que vem, a gente já trabalha com o conceito de transmissão sustentada e a gente já começa com pequenos surtos, pequenos inícios de redemoinho” alertou Mandetta.

O ministro demonstrou preocupação especial com regiões populosas que recebem bastante turismo, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Entenda

A transmissão pode ser local ou sustentada/comunitária. A transmissão local é aquela que acontece quando um morador de determinado país se contamina pelo contato com algum viajante infectado.

A transmissão sustentada ou comunitária é aquela que acontece quando um morador de determinado país se contamina pelo contato com outro, sem a necessidade de viagem ao exterior de qualquer um dos envolvidos.