"O inferno se repete no governo genocida. Congresso precisa reagir", diz Renan Calheiros

Apoie o 247

ICL

247 - O senador do Alagoas, Renan Calheiros (MDB), usou as redes sociais para se manifestar sobre o caos na saúde brasileira com o aumento vertiginoso dos casos de gripe e Covid-19. Calheiros citou as filas nos postos de saúde, apagão de dados do SUS, vôos cancelados e baixa testagem.

"O inferno se repete no governo genocida, desumano e incompetente", escreveu em sua conta no Twitter.

Para ele, o Congresso deve agir com prontidão para frear a situação. "O problema continua e o Congresso precisa reagir imediatamente", completou.

PUBLICIDADE

Postos de saúde cheios, apagão de dados na Saúde, vôos cancelados, baixa testagem. O inferno se repete no governo genocida, desumano e incompetente. O problema continua e o Congresso precisa reagir imediatamente. — Renan Calheiros (@renancalheiros) January 11, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE