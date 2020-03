O que a gripe espanhola, que matou milhões há 100 anos, pode ensinar ao mundo em meio ao coronavírus

Muitas das pessoas que morrem de covid-19 estão sucumbindo a uma pneumonia que ocorre quando o sistema imunológico é enfraquecido pelo combate ao novo coronavírus. Isso é um ponto em comum com a gripe espanhola edit

247 - Depois de100 anos da pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola, cuja estimativa é de que tenha provocado a morte de 50 a 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1920, o mundo se encontra sob outra ameaça global: o coronavírus.

Segundo reportagem da BBC Brasil desta quarta-feira, 11, acredita-se que a gripe espanhola tenha começado a se disseminar nos lotados campos de treinamento militar no front ocidental da 1ª Guerra Mundial.

Muitas das pessoas que morrem de covid-19 estão sucumbindo a uma pneumonia que ocorre quando o sistema imunológico é enfraquecido pelo combate ao novo coronavírus.

Isso é um ponto em comum com a gripe espanhola. As pessoas idosas e com sistema imunológico comprometido, que são a maioria das que foram mortas pela covid-19 até agora, são mais suscetíveis a infecções que causam pneumonia.

Por outro lado, as viagens aéreas estavam apenas começando quando a gripe espanhola ocorreu. Mesmo assim, poucos lugares na Terra escaparam de seus efeitos terríveis.