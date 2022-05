OMS convoca reunião de emergência para discutir casos de varíola de macacos em humanos

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu convocar uma reunião de emergência de especialistas para discutir o surto de varíola dos macacos à luz do rápido aumento de casos, informou The Telegraph nesta sexta-feira (20).

Acredita-se que a pauta do encontro sejam as formas de transmissão do vírus, sua alta prevalência em homens gays e bissexuais, bem como a situação das vacinas, disse o jornal.

Em 7 de maio, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido foi a primeira autoridade de saúde na Europa a relatar publicamente um caso de varíola em um paciente que viajou recentemente da Nigéria. Desde então, casos de varíola também foram confirmados na Austrália, Canadá, França, Itália, Portugal, Espanha, Suécia e Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida aos humanos a partir de animais, com letalidade variando de 1% a 10%. A doença não se espalha facilmente entre as pessoas, mas pode ter complicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A doença ocorre predominantemente na África Central e Ocidental e resulta em inchaço dos gânglios linfáticos, bem como erupção cutânea generalizada no corpo, sintomas semelhantes aos observados em pacientes com varíola, mas menos graves. O período de incubação geralmente dura de seis a 13 dias, mas pode durar até 21 dias. Os sintomas da varíola são febre, dores nas costas e nos músculos e erupções cutâneas no corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE