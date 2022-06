OMS: varíola dos macacos está em 30 países fora da África

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, nesta quarta-feira (1º/6), que 30 países já confirmaram casos positivos de varíola dos macacos desde o início do surto. De acordo com a agência internacional, 550 casos foram identificados. No entanto, as autoridades acreditam que o número deve aumentar à medida que as investigações avançam e os sintomas se tornam mais conhecidos.

A líder técnica do programa de emergências da OMS, Rosamund Lewis, acredita que a transmissão da doença viral pode estar ocorrendo há semanas, meses ou até mesmo anos, sem ser detectada.

Ela pediu que as autoridades de saúde se empenhem em fazer a vigilância local e tratar adequadamente novos casos para conter a disseminação da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE