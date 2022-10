Paulo Teixeira pede cassação de resolução que limita prescrição de canabidiol

Resolução do Conselho Federal de Medicina restringe prescrição a três patologias edit

247 - O deputado Paulo Teixeira (PT) disse em suas redes sociais neste sábado (15) que vai pedir a cassação da resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que limita a prescrição do tratamento com canabidiol a apenas três doenças. O parlamentar entende que a medida fere o direito dos pacientes à saúde.

“Vou protocolar um decreto legislativo para cassar a resolução do Conselho Federal de Medicina que limitou a prescrição de canabidiol a apenas três patologias, ferindo assim o direito à saúde dos pacientes”.

De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última terça-feira (11), fica limitado o uso da cannabis medicinal para o tratamento exclusivo de casos da epilepsia em crianças e adolescentes no Brasil.

Desta forma, fica proibida a prescrição de medicamentos desse porte para tratar de qualquer outra patologia, como Alzheimer ou Parkinson.

