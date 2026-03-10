"Pior dor do mundo": entenda a doença que afeta Lívia Andrade

247 - A apresentadora Lívia Andrade, de 42 anos, revelou aos seguidores que foi diagnosticada com neuralgia do nervo trigêmeo após enfrentar uma crise de dor intensa. O relato foi feito por meio dos stories em seu perfil no Instagram, onde ela descreveu a gravidade dos sintomas e o impacto do problema em seu dia a dia. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal CNN Brasil.

Durante o desabafo nas redes sociais, a apresentadora afirmou que a experiência foi extremamente dolorosa e detalhou as regiões afetadas durante a crise."É a pior dor que eu senti na minha vida. Dói tudo ao mesmo tempo, cabeça, próximo ao olho, todos os dentes (de um lado), a mandíbula, ouvido, irradia pra garganta, um pedaço da língua e o céu da boca", contou a apresentadora.

A neuralgia do trigêmeo é uma condição caracterizada por dor crônica facial e afeta diretamente o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face e também pela mastigação. Na medicina, o problema costuma ser descrito como uma das dores mais intensas que um paciente pode experimentar, sendo popularmente chamado de “a pior dor do mundo”.

Em muitos casos, a condição provoca episódios súbitos de dor intensa, que podem surgir como pontadas ou choques elétricos no rosto. Esses episódios podem durar poucos segundos ou vários minutos e, dependendo da evolução do quadro, podem ocorrer repetidamente por dias, meses ou até anos, o que pode comprometer atividades profissionais e sociais.

De acordo com o Manual MSD, referência médica publicada pela farmacêutica Merck & Co., a causa mais comum da neuralgia do trigêmeo está relacionada ao posicionamento anormal de uma artéria que pressiona o nervo trigêmeo. Essa compressão provoca crises de dor aguda na região inferior da face, geralmente atingindo apenas um lado do rosto, embora em alguns casos os dois lados possam ser afetados.

Existem também situações em que a neuralgia do trigêmeo pode estar associada a outras doenças. Entre elas está a esclerose múltipla, que pode provocar lesões nos nervos. Em circunstâncias mais raras, tumores que comprimem o nervo trigêmeo também podem desencadear o quadro.

O problema é mais frequente em mulheres adultas, embora também possa ocorrer em homens e em pessoas idosas.Segundo a Mayo Clinic, organização médica sem fins lucrativos localizada em Rochester, nos Estados Unidos, os sintomas da neuralgia do trigêmeo podem incluir episódios de dor intensa em forma de choque elétrico, crises repentinas desencadeadas pelo toque no rosto, espasmos faciais e dores concentradas em regiões como mandíbula, dentes, gengivas ou lábios. A dor costuma se manifestar apenas em um lado da face e, em casos mais raros, pode ocorrer até mesmo durante o sono.Outro aspecto que chama atenção na doença é que atividades cotidianas podem desencadear as crises.

Entre os gatilhos mais comuns estão escovar os dentes, tocar o rosto, barbear-se, comer, beber, conversar, sorrir, passar maquiagem, lavar o rosto ou até sentir a brisa tocar a pele.Especialistas recomendam procurar atendimento médico ao perceber sintomas persistentes ou dor intensa ao tocar o rosto. O diagnóstico costuma ser feito a partir de exame neurológico, que inclui avaliação física da face e análise detalhada dos sintomas relatados pelo paciente.A ressonância magnética também pode ser solicitada pelos médicos para investigar possíveis causas da compressão do nervo trigêmeo, além de ajudar a identificar condições associadas, como esclerose múltipla ou a presença de tumores.