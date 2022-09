Primeira vacina anticoncepcional para homens deve ficar pronta em 2023, apontam estudos

Apoie o 247

247 - Um contraceptivo masculino inédito em forma de vacina, com efeitos que podem valer por até 10 anos, deve ficar pronto em 12 meses, de acordo com cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia. Os estudiosos estão desenvolvendo o anticoncepcional Risug (Inibição Reversível do Esperma Sob Controle). Um teste feito em 300 voluntários apontou 97% de eficácia. Os efeitos contraceptivos foram observados em até 6 meses.

Segundo informações publicadas nesta terça-feira (20) pelo jornal O Globo, Risug é um gel que impede os espermatozóides individuais de fertilizar um óvulo. O procedimento leva alguns minutos e pode ser revertido a qualquer momento com uma injeção de água e bicarbonato de sódio.

A injeção é aplicada nos dois ductos deferentes, canais que transportam os espermatozoides após o seu amadurecimento para que se juntem aos líquidos seminais e formem o sêmen.

A aplicação do gel tem como consequência um inchaço escrotal temporário e dor escrotal e inguinal leve (na região da virilha) que se resolveram dentro de um mês.

