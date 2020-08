Principal associação médica dos EUA veta uso da cloroquina contra a covid-19

247 – "Os hospitais devem parar de usar o medicamento anti-malária hidroxicloroquina para tratar pacientes com Covid-19, mesmo que seja em um ensaio clínico, de acordo com as novas diretrizes médicas", aponta reportagem da Bloomberg, publicada nesta sexta-feira.

A Infectious Diseases Society of America revisou suas diretrizes de tratamento Covid-19 na sexta-feira, endurecendo sua posição contra o uso da droga antimalárica, que tem sido amplamente elogiada pelo presidente Donald Trump como uma forma de lidar com a pandemia.

A IDSA agora recomenda não usar hidroxicloroquina sozinha ou junto com o antibiótico azitromicina para pacientes com o coronavírus, mesmo em hospitais. A sociedade anteriormente pediu o uso limitado de hidroxicloroquina em ensaios.

