Saiba como identificar um infarto em uma mulher

247 – Os sintomas de um infarto em mulheres podem ser diferentes dos sintomas clássicos que os homens apresentam. Enquanto os homens tendem a sentir dor no peito, as mulheres podem apresentar outros sintomas. Alguns dos sintomas comuns em mulheres incluem:

Dor no peito ou desconforto: A dor no peito é um sintoma comum de infarto em ambos os sexos. No entanto, as mulheres são mais propensas a sentir dor nas costas, mandíbula, pescoço ou braço.

Falta de ar: As mulheres podem sentir falta de ar ou ter dificuldade para respirar durante um infarto.

Náusea ou vômito: As mulheres são mais propensas a sentir náusea ou vomitar durante um infarto.

Suor frio: As mulheres podem sentir um suor frio, sem motivo aparente.

Fadiga: As mulheres podem se sentir muito cansadas ou ter uma sensação de desgaste extremo.

Tontura ou desmaio: As mulheres podem sentir tontura ou desmaiar durante um infarto.

Ansiedade: As mulheres podem sentir uma forte sensação de ansiedade ou pressentimento durante um infarto.

Se você ou alguém que você conhece apresentar qualquer um desses sintomas, é importante procurar ajuda médica imediatamente. É melhor ser precavido e buscar ajuda para descartar qualquer problema de saúde grave (texto escrito com ajuda de inteligência artificial).

