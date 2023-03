Saiba como se prevenir de um aneurisma

Apoie o 247

247 - Apesar de ser a segunda principal causa de mortes no Brasil, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) ainda é uma doença surpresa para grande parte das pessoas. Com isso estima-se que a cada cinco minutos um brasileiro morre em decorrência dela, contabilizando mais de 100 mil óbitos por ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Uma das principais causas do AVC do tipo hemorrágico é o aneurisma cerebral, este, por sua vez, está presente em cerca de 2 a 5% da população, consequência de uma pequena bolha que se forma na parede de uma artéria no cérebro. Não tratada, a bolha pode se romper, levando ao sangramento cerebral.

Segundo o médico Daniel Abud, coordenador do setor de Neurorradiologia Intervencionista do Hospital 9 de Julho, o aneurisma é descoberto sem querer, quando um paciente vai investigar o por quê tem dores de cabeça constantes. "É bom alertar que o aneurisma não dá dor de cabeça, quando isso ocorre é porque já se rompeu e isso configura um AVC", explica. Nem todo diagnóstico de aneurisma, precisa de intervenção cirurgica, porém, todos têm de ser acompanhados, para evitar a hemorragia.

"Ninguém nasce com aneurisma. Ele se desenvolve ao longo da vida e a maior probabilidade de adquirir é acima dos 30 anos, com o maior pico de incidência entre 50 e 60 anos", destaca Daniel Abud, que é Doutor e Livre Docente pela Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Tratamento de AVC do hospital 9 de Julho/Dasa.

Atualmente o aneurisma atinge mais as mulheres de 40 a 60 anos. Contudo, exames preventivos não fazem parte da rotina de check ups como a Mamografia ou o Papanicolau. Mas seu diagnóstico precoce, é imprescindível para evitar o Acidente Vascular Cerebral.

