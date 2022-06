São Paulo tem primeiro caso de varíola dos macacos confirmado

Homem de 41 anos, que está internado, havia viajado para Portugal e Espanha com a mãe, que não ainda apresentou sintomas edit

Apoie o 247

ICL

O estado de São Paulo tem seu primeiro caso de varíola dos macacos confirmado: um homem de 41 anos, que havia viajado recentemente a Portugal e Espanha, foi diagnosticado com a doença pelo laboratório Adolfo Lutz, na capital paulista, segundo reportagem do jornal O Globo.

A mãe do paciente também esteve com ele na viagem, mas ainda não apresentou sintomas. Atualmente, o homem encontra-se "bem", porém segue internado, em isolamento, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Já na tarde de ontem, o caso era registrado como positivo por especialistas que monitoravam a situação de perto. Porém, ainda era tratado como 'suspeito' pela secretaria de Saúde. Agora, após sequenciamento genômico feito pelo laboratório, a suspeita é dada como definitivamente confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A metrópole paulistana ainda investiga um segundo possível caso, de uma mulher de 26 anos que está internada em um hospital da rede pública. Entretanto, especialistas que acompanham o caso tratam a confirmação do diagnóstico como 'menos provável'.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE