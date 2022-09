Sem dinheiro, brasileiro economiza até na hora de tomar banho

O crescimento de banhos só com água ocorreu apenas entre os brasileiros das classes D e E, com renda média individual é de R$ 791,63 edit

247 - A consultoria Kantar disse que aumentou em 9% o número de banhos sem uso de sabonete entre os brasileiros que tomam o segundo banho diário, na comparação do segundo trimestre deste ano com o mesmo período de 2018. O crescimento de banhos só com água ocorreu apenas entre os brasileiros das classes D e E, com renda média individual é de R$ 791,63, equivalente a 65% do salário mínimo. Na região Sudeste estão 54% dos indivíduos com essa rotina. Mais da metade (53%) é mulher, a maioria mães que trabalham em tempo integral e são responsáveis pelo sustento da casa. A informação foi publicada neste sábado (3) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com Rafael Couto, diretor de soluções avançadas da consultoria, o "aumento da inflação e o agravamento do cenário econômico levaram o consumidor a ter de fazer escolhas, seja cortando produtos, seja racionalizando o uso para que durem mais".

Em 12 meses até agosto, o preço do sabonete subiu 27,97% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)-15, a prévia da inflação oficial do País. No mesmo período, a inflação dos produtos de higiene pessoal aumentou (11,85%), mais que o dobro do IPCA-15 geral (5,02%).

A consultoria monitora diariamente o comportamento de 4 mil pessoas, que representam um universo de 115 milhões de brasileiros, pouco mais da metade da população do País. Atualmente, quase 70% da população toma dois banhos diariamente.

"Não é que os brasileiros estejam abandonando o sabonete, mas um em cada cinco banhos é apenas com água, e essas ocasiões são feitas por cerca de 31% da população", afirmou Jenifer F. Novaes, executiva sênior da consultoria e responsável pela pesquisa. A situação vinha se complicando antes da pandemia, piorou no auge da pandemia e agora perdeu fôlego. Mas ainda se mantém em um patamar elevado em relação a 2018″, acrescentou.

