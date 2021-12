Situação sanitária se deteriora em São Paulo, com hospitalizações por gripe em alta

Internações por influenza crescem e já são quase 25% do total das causadas por síndrome respiratória edit

Apoie o 247

ICL

247 - As hospitalizações na rede pública hospitalar da cidade de São Paulo por síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus influenza cresceram nas últimas semanas.

O número de internações com gripe já atinge 24,5% do total das causadas por síndromes gripais na rede pública, segundo os dados do Painel Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde para a última semana epidemiológica (de 19 a 25 de dezembro), informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Com a chegada de uma nova cepa do vírus influenza, uma epidemia de gripe atingiu a cidade de São Paulo, além de outras partes do Brasil.

PUBLICIDADE

O número de hospitalizações por gripe aumentou mais de 500% em dez dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no mês de dezembro até esta terça-feira (28), foram registrados 251.589 atendimentos a pessoas com problemas respiratórios. Desses, 115.235 eram suspeitos de Covid.

Segundo a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), foi identificado um aumento na detecção de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE