Brasil 52 casos confirmados de coronavírus

247 - O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (11) novo boletim sobre pessoas infectadas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da doença Covid-19.

O número de casos confirmados subiu de 35 para 52. Existem atualmente 907 casos suspeitos e 935 descartados.

No panorama global, o número de casos continua subindo. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que monitora o novo coronavírus em parceria com institutos e ministérios de saúde de diversos países, 121.564 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. O número de mortes, no momento da reportagem, é de 4.373.

O número de pessoas que não apresentam mais sintomas após terem sido diagnosticadas - portanto, consideradas curadas - está em 66.239.