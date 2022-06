SP identifica três casos de transmissão local da varíola dos macacos, diz ministério

Os moradores diagnosticados com a doença no estado não têm histórico de viagem para países com casos confirmados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O estado de São Paulo tem ao menos três casos autóctones (de transmissão local) de varíola dos macacos (monkeypox), de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (23) pelo Ministério da Saúde. São três pacientes homens, moradores da capital paulista, com idades entre 24 e 37 anos. Eles não têm histórico de viagem para países com casos confirmados.

O Brasil registrou 14 casos confirmados para monkeypox, sendo dez em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Onze são importados, com histórico de viagem para Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE