Spray cancelado pela Anvisa é negociado por empresa alvo da CPI da Covid

247 - O spray nasal israelense Taffix, que teve a notificação cancelada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é negociado no Brasil pela Belcher Farmacêutica, empresa que entrou na mira da CPI da Covid, no Senado, no ano passado.

A empresa surgiu durante a apuração da CPI da Covid por ter sido intermediária das conversas entre o laboratório chinês CanSino e o Ministério da Saúde para a aquisição de 60 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Convidecia.

O contrato custaria aproximadamente R$ 5 bilhões, e cada dose sairia a US$ 17, um dos preços mais altos oferecidos ao governo federal. O acordo acabou não sendo fechado.

