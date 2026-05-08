Suspensão de fabricação e recolhimento de produtos: Entenda as acusações que pesam contra a Ypê

247- A Anvisa ligou a fiscalização que levou à suspensão da fabricação e ao recolhimento de produtos da Ypê a um histórico de contaminação microbiológica registrado pela empresa em novembro de 2025. A agência apontou falhas no controle microbiológico da fábrica em Amparo, no interior de São Paulo, mas não informou ter identificado uma nova detecção da bactéria.

As informações são do g1. A medida atinge todos os lotes com numeração final 1 de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes fabricados na unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. A decisão inclui suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos alcançados pela determinação.

Segundo a Anvisa, a inspeção foi motivada pelo histórico de contaminação microbiológica e por novos elementos que indicavam a necessidade de reavaliar as condições de fabricação da unidade. Em novembro do ano passado, a Ypê havia anunciado um recolhimento voluntário cautelar de lotes específicos de lava-roupas líquidos após identificar a bactéria Pseudomonas aeruginosa nos produtos.

A agência informou que a inspeção mais recente ocorreu entre 27 e 30 de abril de 2026, em ação conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, o Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas e a Vigilância Sanitária municipal de Amparo. O trabalho concentrou-se principalmente nas linhas de produtos líquidos, como lava-louças, lava-roupas e desinfetantes fabricados na mesma unidade.

A Anvisa afirmou: “A inspeção recente foi realizada justamente em razão do histórico de contaminação microbiológica e de novos elementos que indicavam necessidade de reavaliar as condições de fabricação”.

A fiscalização identificou descumprimentos relevantes das Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras e procedimentos técnicos exigidos para garantir segurança, qualidade e controle em produtos como saneantes, cosméticos, alimentos e medicamentos. Entre os problemas apontados estão fragilidades nos sistemas de garantia da qualidade, controle de qualidade, limpeza, sanitização, validação e controle microbiológico.

Essas etapas são consideradas essenciais para evitar desvios microbiológicos, ou seja, falhas capazes de permitir a contaminação de produtos por microrganismos. Embora o caso de novembro tenha sido considerado no histórico regulatório, a Anvisa ressaltou que a decisão atual foi tomada com base nos achados da inspeção realizada em abril.

Questionada sobre a existência de risco de contaminação microbiológica nos produtos atingidos pela medida, a agência afirmou que foi identificado risco sanitário associado à possibilidade de contaminação, considerando o conjunto dos achados. Por isso, classificou as providências adotadas como preventivas e proporcionais.

Após o episódio de novembro, a Anvisa acompanhou o recolhimento voluntário feito pela empresa e recebeu informações sobre as quantidades recolhidas e a destinação dos produtos. O caso continuou sob monitoramento sanitário, o que levou à nova inspeção para verificar se as Boas Práticas de Fabricação estavam sendo cumpridas e se as medidas adotadas pela fabricante eram efetivas.

A Ypê reagiu à decisão e informou que pretende recorrer. Em manifestação divulgada na quinta-feira (7), a empresa afirmou ter “indignação com a decisão” e classificou a medida como “arbitrária e desproporcional”.

A companhia também declarou possuir laudos de análises independentes que, segundo ela, comprovariam a segurança dos produtos. “A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor”, informou a empresa.

A fabricante descartou problemas atuais relacionados à bactéria identificada em novembro. Na ocasião, o microrganismo encontrado foi a Pseudomonas aeruginosa, bactéria comum no ambiente, presente no ar, na água e no solo, e que também pode ser encontrada na pele de pessoas saudáveis.

Na literatura médica, a Pseudomonas aeruginosa é classificada como uma bactéria oportunista. Em geral, raramente provoca infecções em pessoas saudáveis, mas pode causar ou agravar quadros infecciosos em pessoas com o sistema imunológico comprometido.

De acordo com o Manual MSD, citado na reportagem, “essas bactérias são favorecidas por áreas úmidas, como lavatórios, sanitários, banheiras de hidromassagem e piscinas com cloro inadequado, e soluções antissépticas vencidas ou inativadas. Às vezes, essas bactérias estão presentes nas axilas e na área genital de pessoas saudáveis”.

Ainda segundo a referência médica, infecções provocadas por Pseudomonas aeruginosa podem variar de quadros externos leves a doenças graves com risco de morte. Pessoas imunossuprimidas, hospitalizadas, com diabetes, fibrose cística, HIV em estágio avançado ou em uso de medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico estão entre os grupos mais vulneráveis.

No comunicado divulgado em novembro, a Ypê afirmou que o uso normal do produto diluído na água da máquina de lavar reduziria drasticamente eventual carga bacteriana. A empresa também sustentou não haver registro na literatura médica de infecção causada por roupas lavadas com detergentes domésticos, mesmo em cenários de contaminação.

A fabricante disse ainda que a bactéria não se volatiliza, não é transportada por fragrâncias e não oferece risco por inalação. Segundo a orientação divulgada pela empresa, o principal cuidado seria evitar contato direto e prolongado do produto concentrado com a pele, especialmente no caso de pessoas imunossuprimidas com feridas abertas.

A recomendação informada pela companhia é lavar as mãos após o manuseio e garantir que as roupas estejam bem enxaguadas e secas antes do uso. Enquanto isso, a decisão da Anvisa mantém suspensos os produtos atingidos pela medida, em meio à disputa entre a avaliação sanitária da agência e a contestação técnica apresentada pela Ypê.