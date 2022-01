Tempo médio de internação de covid em enfermaria cai de 9 para 3 dias em SP

"Se tivéssemos nessa onda sem a vacina, seria uma catástrofe, com uma boa parte da população dizimada", disse o secretário da Saúde do estado edit

247 - O tempo dos pacientes internados com a doença no estado de São Paulo caiu, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

Na segunda onda de contaminações, no começo de 2021, ainda sem a vacinação em massa, o tempo médio de internação de uma pessoa com quadro grave era 9 dias na enfermaria e 12 dias na UTI. Atualmente, de acordo com o governo paulista, o período diminuiu para 3 dias na enfermaria e 7 dias na UTI.

"Se tivéssemos nessa onda sem a vacina, seria uma catástrofe, com uma boa parte da população dizimada", disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, em entrevista ao UOL.

