Unidade de saúde de Goiás realiza cirurgia craniofacial inédita pelo SUS

247 - O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) concluiu, no último sábado (22), a segunda fase de uma cirurgia craniofacial em uma adolescente de 14 anos, moradora de Goianésia, informou o governo estadual em comunicado na terça-feira (25). A intervenção marcou um feito inédito na rede pública de saúde do estado.

A paciente Beatriz Vitória Silva foi a primeira usuária goiana do Sistema Único de Saúde (SUS) a passar pela remodelação óssea craniana. Ela recebeu alta no domingo (23), dia seguinte ao procedimento.

Assim como na primeira etapa do procedimento, a médica Vera Lucia Nocchi Cardim aplicou técnicas avançadas, ainda pouco utilizadas em pacientes adolescentes na rede pública.

Na nova intervenção, a equipe realizou a retirada das placas modeladoras implantadas na fase inicial do procedimento. A remoção é fundamental para garantir a consolidação da estrutura craniofacial e os resultados funcionais e estéticos esperados.

Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, Sérgio Augusto da Conceição destacou a complexidade do caso. “Esta cirurgia representa o fechamento de um processo complexo e pioneiro. A retirada das placas é uma etapa importante para garantir estabilidade, segurança e os resultados finais do tratamento”, afirmou.

Destaque em cirurgias plásticas pelo SUS, o HGG é responsável por procedimentos em pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica, para remoção do excesso de pele, e em pacientes do Serviço Transexualizador, para retirada das mamas para homens trans ou colocação de próteses mamárias para mulheres trans, vítimas de grandes traumas, portadores de xeroderma pigmentoso, portadores de Síndrome de Fournier e microcirurgias. Além disso, o Serviço de Cirurgia Plástica do HGG é reconhecido pelo papel social que desenvolve junto à comunidade. O hospital oferta, por exemplo, cirurgias plásticas para pessoas que sofreram violência doméstica.