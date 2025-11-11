Angola celebra 50 anos de independência; Brasil foi primeiro a reconhecer

247 - Angola celebra nesta terça-feira (11) os 50 anos de sua independência de Portugal — uma data marcada por homenagens, celebrações cívicas e encontros diplomáticos na capital, Luanda. O presidente João Lourenço recebeu líderes de diversos países africanos e convidados internacionais, entre eles representantes de Portugal, da República Democrática do Congo (RDC), do Zimbábue e da Namíbia.

As comemorações começaram com o hasteamento da bandeira nacional e a deposição de flores no memorial de António Agostinho Neto, primeiro presidente do país e líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que proclamou a independência em 11 de novembro de 1975.

Ao longo do dia, desfiles, apresentações culturais e eventos públicos celebraram a diversidade e a trajetória do povo angolano, marcada por séculos de resistência ao colonialismo e pela luta armada que teve início em 1961.

O jubileu de ouro é considerado um marco simbólico de unidade nacional e um tributo à construção de uma Angola soberana após mais de quatro séculos sob domínio português.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, ainda no próprio 11 de novembro de 1975, sob o governo do então ditador Ernesto Geisel — um gesto que inaugurou uma parceria diplomática duradoura e estratégica entre as duas nações lusófonas.