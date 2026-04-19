247 - A China segue consolidando sua posição como uma das principais forças da economia mundial, com impacto direto no desenvolvimento de países do Sul Global. Segundo informações divulgadas pela TeleSUR, com base em dados e análises de agências e do jornal Global Times, o país asiático registrou crescimento econômico de 5% no primeiro trimestre de 2026.

A projeção anual permanece entre 4,5% e 5%, demonstrando resiliência diante das incertezas geopolíticas globais. O desempenho reforça o papel da China como motor de crescimento, especialmente em regiões em desenvolvimento.

Entre janeiro e março deste ano, o comércio exterior chinês apresentou expansão de 15% na comparação anual. As exportações cresceram 11,9%, alcançando cerca de um trilhão de dólares. Os números refletem uma estratégia de abertura econômica que contrasta com políticas mais restritivas adotadas por outras economias.

Esse dinamismo está diretamente ligado a iniciativas internacionais lideradas por Pequim, como a Iniciativa Cinturão e Rota e o Fórum de Cooperação China-África. Esses projetos têm contribuído para a modernização de infraestrutura, o fortalecimento industrial e o desenvolvimento de capital humano em países parceiros.

De acordo com a análise publicada, políticas como a isenção tarifária têm ampliado o acesso de nações menos desenvolvidas ao mercado chinês. Esse mecanismo facilita processos de industrialização e impulsiona o avanço socioeconômico em economias que buscam alternativas para crescer de forma sustentável.

No atual cenário internacional, marcado por transformações geopolíticas, o Sul Global ganha maior relevância. Nesse contexto, a China atua como fornecedora essencial para a economia mundial, contribuindo para a construção de uma ordem mais multipolar e equilibrada.

Os efeitos dessa cooperação são sentidos principalmente em países em desenvolvimento, que possuem recursos naturais abundantes e demandam soluções em áreas como energia sustentável e infraestrutura. A disposição chinesa em investir e ampliar parcerias estratégicas é apontada como um fator decisivo para impulsionar essas economias e ampliar oportunidades no cenário internacional.