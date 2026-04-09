China bate recorde mundial com perfuração de mais de 3,4 mil metros no gelo da Antártida

247 - A China alcançou um novo patamar na pesquisa polar ao atingir profundidade superior a 3,4 mil metros em seu primeiro experimento de perfuração de gelo com água quente na Antártida, superando o recorde internacional anterior de 2.540 metros. O resultado foi divulgado pelo Ministério dos Recursos Naturais do país.

Segundo o China Daily, parceiro da TV BRICS, o feito foi alcançado pela equipe da 42ª expedição antártica chinesa na região do lago subglacial Qilin, uma das maiores massas de água escondidas sob o gelo do continente. O lago está localizado na Terra da Princesa Elizabeth, a cerca de 120 quilômetros da estação chinesa Taishan.

O avanço demonstra a capacidade da China de realizar perfurações em mais de 90% da camada de gelo da Antártida e em toda a extensão da camada de gelo do Ártico. Considerada uma das mais avançadas do mundo, a tecnologia de perfuração com água quente permite atravessar o gelo de forma mais rápida e com menor impacto ambiental, facilitando o acesso a áreas profundas, como lagos subglaciais e formações rochosas.

O experimento teve como principal objetivo validar um sistema de perfuração profunda adaptado a condições extremas, superando desafios técnicos como baixas temperaturas, controle de contaminação e gestão precisa de equipamentos em grandes profundidades.

Os resultados permitirão futuras pesquisas em lagos subglaciais, além da coleta de amostras de água e sedimentos, contribuindo para o estudo de mudanças ambientais antigas, previsões climáticas e exploração dos limites da vida na Terra.

Segundo especialistas, o feito reforça as capacidades científicas da China na pesquisa polar e reflete o investimento do país em tecnologias sustentáveis e ambientalmente responsáveis.