Egito inaugura o Grand Egyptian Museum, novo símbolo da civilização faraônica

247 - O Egito inaugurou neste sábado (1º) o tão aguardado Grand Egyptian Museum (GEM), localizado ao lado do complexo das pirâmides de Gizé, em uma cerimônia marcada por grande simbolismo e pela presença de chefes de Estado e líderes mundiais. A informação é da Al Jazeera.

Descrito pelo governo egípcio como “um evento excepcional na história da cultura e da civilização humana”, o museu representa uma das maiores apostas do presidente Abdel Fattah el-Sisi para revitalizar o turismo e impulsionar uma economia fragilizada por décadas de estagnação e pela instabilidade política pós-Primavera Árabe.“Este museu reúne a genialidade dos antigos egípcios e a criatividade dos modernos egípcios, enriquecendo a cultura e a arte mundiais com um novo marco que atrairá todos os que apreciam a civilização e o conhecimento”, escreveu o presidente el-Sisi em suas redes sociais.

Com mais de 24 mil metros quadrados de área de exposição permanente, o GEM abriga estátuas monumentais, artefatos históricos e doze galerias principais que contam a história do Egito desde os períodos pré-históricos até a era romana. O grande destaque, no entanto, são as duas salas inteiramente dedicadas aos 5 mil artefatos do faraó Tutancâmon, exibidos pela primeira vez de forma completa desde a descoberta de sua tumba, em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter, em Luxor.A monumental escadaria central de seis andares, ladeada por esculturas faraônicas, leva os visitantes às galerias superiores, de onde é possível avistar as pirâmides de Gizé. Um passadiço conecta o museu diretamente ao complexo arqueológico, permitindo acesso a pé ou em veículos elétricos.A construção do GEM começou em 2005, com custo estimado de US$ 1 bilhão, mas sofreu repetidos atrasos devido à turbulência política e econômica no país. Após anos de obras e ajustes de segurança, o local — que vinha recebendo visitas limitadas desde 2022 — foi fechado nas últimas semanas para as preparações finais antes da abertura oficial.

Para o evento inaugural, o governo decretou feriado nacional e reforçou a segurança em toda a capital. O entorno do museu e o Platô de Gizé, onde estão as pirâmides e a Esfinge, passaram por uma ampla revitalização. Ruas foram pavimentadas, uma estação de metrô está em construção nas imediações e o Aeroporto Internacional da Esfinge, a cerca de 40 minutos dali, foi inaugurado para facilitar o acesso de turistas.O Egito aposta que o novo museu será um motor de crescimento para o setor turístico, responsável por 8% do PIB nacional e considerado essencial para garantir o fluxo de divisas estrangeiras. Em 2024, o país recebeu 15,7 milhões de visitantes, e a meta oficial é atingir 30 milhões até 2032.

Mais do que um espaço expositivo, o Grand Egyptian Museum busca afirmar o Egito moderno como guardião de um legado milenar que continua a fascinar o mundo. A partir de terça-feira (4), o museu será aberto ao público, tornando-se um novo epicentro global da arqueologia, da cultura e da história humana.