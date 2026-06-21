Eleitores da África do Sul depositam esperanças nas eleições locais enquanto começa o fim de semana de registro eleitoral

JOANESBURGO, 20 de junho de 2026 – Moradores de toda a África do Sul compareceram neste sábado aos postos de votação para se registrar e verificar seus dados eleitorais durante o fim de semana nacional de registro promovido pela Comissão Eleitoral (IEC), em preparação para as Eleições do Governo Local, previstas para novembro de 2026.

A NNA News visitou diversos postos de registro eleitoral em Gauteng, onde moradores falaram sobre os desafios enfrentados por suas comunidades e sobre a esperança de que as próximas eleições possam trazer mudanças significativas. Enquanto alguns optaram por se registrar presencialmente devido ao acesso limitado a serviços de internet confiáveis, outros afirmaram querer garantir que seus dados estivessem corretos para poder contribuir na definição do futuro de suas comunidades.

Muitos residentes destacaram o desemprego, a pobreza, a precariedade dos serviços públicos e a falta de desenvolvimento como algumas das preocupações mais urgentes que afetam o dia a dia.

Sanele Ntuli, morador de Durban Deep, em Roodepoort, disse que o desemprego continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pelas comunidades locais.

“Fomos desfavorecidos. As pessoas daqui não têm empregos permanentes. Precisamos de desenvolvimento, e as escolas ficam longe de onde moramos”, afirmou.

Amanda Mkhize disse que se registrou porque deseja ver melhorias concretas na prestação de serviços públicos e no acesso a recursos básicos.

“Quero me registrar para votar porque há falta de recursos em nossas comunidades. Espero que meu voto ajude a promover mudanças, especialmente em relação às quedas de energia e aos problemas de abastecimento de água”, declarou.

Kamoghelo Phagane compartilhou preocupações semelhantes, afirmando que o desemprego e os serviços públicos deficientes continuam afetando muitos moradores.

“A maioria das pessoas está desempregada. Também enfrentamos problemas de saneamento e eletricidade. Em algumas áreas, as pessoas ainda utilizam banheiros químicos de plástico”, disse.

Moradores de comunidades suburbanas também participaram do fim de semana de registro. Karen Hutchings, de Lonehill, afirmou que o voto continua sendo uma ferramenta importante para responsabilizar os representantes públicos.

“Quero ver mudanças em Joanesburgo com a liderança certa. Se as pessoas não votam, não podem reclamar do que está acontecendo”, afirmou.

Embora muitos moradores tenham demonstrado otimismo em relação às próximas eleições, alguns líderes comunitários disseram que a crescente frustração com desafios socioeconômicos persistentes tem levado à apatia eleitoral em determinadas áreas.

O líder comunitário Collen Moeketsi, de Midvaal, afirmou que muitos moradores ficaram desanimados após anos votando sem observar melhorias significativas em suas condições de vida.

“As pessoas perderam a esperança porque enfrentam os mesmos desafios há muito tempo. Alguns moradores dizem que votam há muitos anos, mas não viram nenhuma mudança real”, afirmou.

Apesar das preocupações com o desemprego, as falhas na prestação de serviços e os desafios de liderança, muitos moradores disseram continuar comprometidos com a participação no processo democrático. Para eles, registrar-se para votar representa uma oportunidade de influenciar a tomada de decisões, responsabilizar os líderes e contribuir para a construção de comunidades mais fortes.

O fim de semana de registro eleitoral promovido pela IEC continua neste domingo, 21 de junho, enquanto a África do Sul se prepara para as eleições municipais que serão realizadas ainda este ano.