Lula propõe comércio de US$ 10 bilhões com África do Sul

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira (9), no Palácio do Planalto, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em visita de Estado ao Brasil. O encontro teve como foco o fortalecimento da parceria bilateral e a ampliação da cooperação entre os dois países em áreas como comércio, investimentos e desenvolvimento econômico.

Durante declaração conjunta à imprensa, Lula destacou a convergência política e estratégica entre os dois países em fóruns internacionais. Segundo ele, Brasil e África do Sul compartilham a defesa de um sistema internacional mais equilibrado. “África do Sul e Brasil atuam para aproximar nossos continentes. Somos parceiros no BRICS, no IBAS e no G20. Compartilhamos a luta por uma ordem global mais equilibrada e representativa, baseada no direito internacional e no multilateralismo”, afirmou.

O presidente brasileiro também ressaltou que, apesar da proximidade política, o comércio bilateral ainda está aquém do potencial econômico das duas nações. Segundo ele, as trocas comerciais permanecem em torno de US$ 2 bilhões por ano há cerca de duas décadas.

“A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano, nós somos o mais industrializado da América Latina. Portanto, não existe nenhuma explicação política para que a gente não tenha um comércio acima de 10 bilhões de dólares. Alguma coisa está faltando na nossa relação, querido companheiro”, disse Lula.

Para superar essa limitação, os dois governos discutiram medidas voltadas ao estímulo de investimentos, à intensificação da cooperação empresarial e à ampliação de parcerias em setores como agronegócio, turismo, defesa e transição energética.

No campo agrícola, Lula afirmou que os países pretendem aprofundar o intercâmbio de conhecimento técnico e boas práticas. “No agronegócio, queremos avançar no compartilhamento de boas práticas e colaborar em matéria de saúde animal por meio do Grupo de Trabalho de cooperação agrícola. A promulgação, pelo Brasil, do Acordo sobre Cooperação em Assuntos relativos à Defesa abrirá a possibilidade de novos projetos conjuntos. A África do Sul, que já é destino de aeronaves da Embraer no continente africano, também poderá se tornar um mercado relevante para a indústria de defesa”, declarou.

Durante a agenda oficial, Brasil e África do Sul assinaram dois atos de cooperação. Um deles foi o Plano de Ação para implementação do Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Turismo, que estabelece diretrizes para o período de 2026 a 2029, com foco na promoção de intercâmbio de informações, treinamento e assistência técnica no setor.

Também foi firmado um Memorando de Entendimento sobre Comércio e Investimentos entre a ApexBrasil e o Departamento de Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul, com o objetivo de estimular o intercâmbio de informações e promover investimentos sustentáveis entre os dois países.

Lula avaliou que a visita do líder sul-africano pode marcar um novo momento na relação bilateral. “Eu acho que essa visita do presidente Ramaphosa vai permitir que a gente repense a nossa atuação para a África do Sul, porque nós temos muita similaridade, nós temos muito o que aprender e o que ensinar para a África do Sul, nós temos coisas na área da energia. O Brasil tem expertise em energia renovável e pode trocar experiências com a África do Sul”, afirmou.

Em sua fala, Ramaphosa destacou que o objetivo da visita de Estado é aprofundar a cooperação entre os dois países em diferentes áreas estratégicas, incluindo comércio, pesquisa e integração entre os setores produtivos.

“Nós vemos o Brasil como parceiro estratégico de muitas formas e valorizamos a sua cooperação em uma série de áreas e questões. A África do Sul e o Brasil compartilham compromissos para a igualdade, crescimento econômico e a erradicação da pobreza. Esses valores compartilhados fornecem uma base fortalecida para continuar a construir iniciativas de benefícios mútuos que vão avançar os nossos desenvolvimentos e as nossas prioridades”, declarou.

O presidente sul-africano também afirmou que há espaço para ampliar significativamente o comércio bilateral. “Temos a certeza de que vamos fortalecer as bases dos dois países, com relação ao comércio, investimentos e várias áreas que precisamos cooperar, investir, comercializar muito mais do que já fazemos”, disse.

Esta é a quarta visita de Ramaphosa ao Brasil e a primeira em caráter de visita de Estado. Os dois países mantêm uma parceria estratégica desde 2010 e atuam conjuntamente em fóruns multilaterais como o BRICS e o G20.

De acordo com dados oficiais, o fluxo comercial entre Brasil e África do Sul alcançou US$ 2,3 bilhões em 2025. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão carnes de aves e suas miudezas (16,2%), açúcares e melaços (8,3%) e veículos rodoviários (6,9%). Já as importações brasileiras são dominadas por prata, platina e outros minerais do grupo da platina, que representam 53,9% do total adquirido do país africano.