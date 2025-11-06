Mídias do Sul Global firmam consenso para cooperação e inovação tecnológica

247 — O Diálogo de Mídia do Sul Global 2025 foi realizado nesta quarta-feira, 6 de novembro, em Xi’an, no noroeste da China, reunindo representantes da China Global Television Network (CGTN), veículos de comunicação de países do Sul Global e organizações internacionais ligadas ao setor.

O Brasil 247 foi um dos veículos participantes, representado por seu fundador e editor-chefe, Leonardo Attuch, que foi também um dos palestrantes. Em sua fala, Attuch destacou a importância de fortalecer a narrativa própria dos países do Sul Global e destacou o risco de conflito na América do Sul, citando as ameaças contra a Venezuela, que partem da desinformação relacionada ao tema do tráfico de drogas. “A América Latina está ameaçada e, mais do que nunca, é importante fortalecer a narrativa do Sul Global”, disse Attuch.

Durante o encontro, os participantes discutiram formas práticas de cooperação no âmbito do Mecanismo de Parceiros da Mídia do Sul Global, resultando em um documento de consenso com metas conjuntas.

Cooperação em produção e difusão de conteúdo

De acordo com o documento, as mídias participantes apoiarão a produção e transmissão conjunta de programas, com foco em temas comuns como governança global, economia, meio ambiente e cultura.

O objetivo é fortalecer a narrativa do Sul Global por meio da seleção colaborativa de pautas, organização de coberturas e compartilhamento de produções finalizadas entre as plataformas de mídia envolvidas.

Criação de uma rede de intercâmbio de notícias

O texto também destaca que os membros do Mecanismo de Parceiros da Mídia do Sul Global utilizarão a plataforma Global South Media Nexus, criada para facilitar a circulação eficiente e o intercâmbio aberto de materiais jornalísticos de alta qualidade.

A iniciativa pretende ampliar a cooperação personalizada entre veículos, aumentar a eficiência na produção de conteúdo e elevar o padrão de qualidade das informações veiculadas.

Inteligência artificial e inovação tecnológica

Outro ponto central do consenso é o incentivo ao uso inovador da inteligência artificial no campo da comunicação, com a compartilhamento de avanços tecnológicos e a modernização dos modelos operacionais das mídias.

Segundo o documento, essa estratégia visa fortalecer a capacidade tecnológica dos meios de comunicação do Sul Global, melhorar a eficiência da comunicação e ampliar sua influência no cenário internacional.

Leia a íntegra do Documento de Consenso do Diálogo de Mídia do Sul Global de 2025:

DOCUMENTO DE CONSENSO

O Diálogo de Mídia do Sul Global 2025 foi realizado na cidade de Xi’an, no noroeste da China, em 6 de novembro. Representantes da China Global Television Network (CGTN), veículos de mídia de países do Sul Global e representantes de organizações internacionais relacionadas à comunicação discutiram questões práticas de cooperação no âmbito do Mecanismo de Parceiros da Mídia do Sul Global e chegaram ao seguinte consenso:

Os representantes das mídias participantes apoiarão a produção e a transmissão conjunta de programas, com foco em temas comuns como governança global, economia, meio ambiente e cultura. Eles participarão da seleção de pautas, organizarão coberturas, fornecerão programas finalizados e promoverão a exibição em suas respectivas plataformas de mídia. Os membros do Mecanismo de Parceiros do Sul Global utilizarão a plataforma Global South Media Nexus para facilitar a circulação eficiente e o compartilhamento aberto de materiais jornalísticos de alta qualidade, recursos de programas premium e cooperação personalizada, aprimorando a eficiência na produção de conteúdo e a qualidade dos veículos participantes. Os representantes das mídias participantes apoiarão a aplicação inovadora da tecnologia de inteligência artificial no campo da comunicação, o compartilhamento oportuno de conquistas tecnológicas e a promoção da transformação e modernização dos modelos operacionais das mídias, a fim de fortalecer a capacidade tecnológica da mídia do Sul Global e avançar tanto na melhoria da eficiência da comunicação quanto no aumento de sua influência. Os representantes das mídias participantes apoiam o fortalecimento da formação de talentos profissionais e a criação de plataformas imersivas de comunicação e práticas, com foco no compartilhamento de experiências em áreas-chave como inovação na produção de conteúdo, estratégias de operação de novas mídias e integração de tecnologias de ponta, além de oferecer oportunidades de estágio. Os representantes das mídias participantes apoiam a normalização do mecanismo de parceria, estabelecendo relações cooperativas estáveis e de longo prazo entre os membros e ampliando a força das mídias do Sul Global para desempenhar um papel maior na melhoria da governança global.

Representantes do Diálogo de Mídia do Sul Global

6 de novembro de 2025