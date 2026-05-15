Thabo Mbeki presta homenagem ao ex-presidente de Botswana Festus Mogae

247 - O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki prestou homenagem a Festus Mogae, descrevendo o falecido líder de Botswana como um estadista “abnegado, corajoso e íntegro”, cuja morte representa uma perda para a África, informou a National Network Africa.

Em uma carta datada de 13 de maio e divulgada nesta sexta-feira pela Thabo Mbeki Foundation, Mbeki e sua esposa, Zanele, disseram ter recebido a notícia da morte de Mogae “com grande tristeza”. A carta foi enviada à viúva de Mogae, Mma Barbara Nametso Mogae, em Gaborone.

“Foi com grande tristeza que recebemos a notícia de que seu querido marido, nosso estimado colega e amigo, o presidente Festus Mogae, faleceu”, escreveu Mbeki.

Ele acrescentou que a morte de Mogae privou “Botswana, a África do Sul e a África de um líder discreto, mas abnegado, corajoso e íntegro”.

Mbeki também elogiou a contribuição de Mogae para o desenvolvimento de Botswana, primeiro como funcionário público e depois como presidente. Ele relembrou o papel de Mogae e de Botswana durante a luta contra o apartheid, destacando que Botswana, país vizinho da África do Sul, desempenhou “um papel sábio, corajoso e delicado” no apoio à libertação sul-africana.

Os dois líderes foram presidentes ao mesmo tempo entre 1999 e 2008, trabalhando em estreita colaboração no âmbito da Southern African Development Community. Durante esse período, Botswana era considerado uma das democracias mais estáveis da região, e Mogae era respeitado por sua abordagem calma e tecnocrática de governança.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa também prestou homenagem na segunda-feira, afirmando que a África do Sul compartilha o luto de Botswana. Ele descreveu Mogae como “um grande líder da República de Botswana e da SADC”, acrescentando que os dois países perderam “um querido vizinho e amigo que compartilhava nossos valores de democracia, boa governança e parceria fraterna”.

A presidência sul-africana divulgou um comunicado nesta sexta-feira confirmando que o vice-presidente Paul Mashatile participará do funeral de Estado de Mogae no sábado, na University of Botswana, em Gaborone, representando Ramaphosa.

Mogae foi o terceiro presidente de Botswana e governou o país entre 1998 e 2008. Ele deixou o cargo após dois mandatos, transferindo o poder para seu vice-presidente, Ian Khama, em uma transição pacífica que reforçou a reputação de estabilidade política de Botswana.

Economista de formação, Mogae recebeu reconhecimento por administrar de forma prudente a economia dependente de diamantes e por falar abertamente sobre o HIV/AIDS em um período em que Botswana registrava uma das maiores taxas de infecção do mundo.

O governo de Botswana decretou três dias de luto nacional após Mogae morrer na semana passada, aos 86 anos.