Xi Jinping completa 73 anos e reforça trajetória de cinco décadas no Partido Comunista da China

247 - O presidente da China, Xi Jinping, completou nesta segunda-feira (15) 73 anos de idade e também celebrou 52 anos de filiação ao Partido Comunista da China (PCCh), organização política à qual ingressou em 1974. Sua trajetória pessoal e política acompanha importantes transformações da história chinesa, desde os anos posteriores à Revolução Chinesa até a atual etapa de desenvolvimento do país sob o chamado socialismo com características chinesas.

As informações foram publicadas originalmente pelo Brasil de Fato, que resgatou a trajetória de Xi Jinping e sua ascensão dentro das estruturas políticas chinesas, destacando sua participação em diferentes fases da construção e modernização da República Popular da China.

Nascido em 15 de junho de 1953, em Pequim, Xi é filho de Xi Zhongxun, uma das lideranças da primeira geração revolucionária do Partido Comunista da China e participante do processo de consolidação do Estado chinês após a fundação da República Popular, em 1949. Sua origem familiar o conecta diretamente aos acontecimentos que marcaram a construção das bases políticas do país.

Da experiência no campo à formação universitária

A entrada de Xi Jinping no Partido Comunista ocorreu durante um período de profundas transformações internas na China. Naquele momento, o país ainda vivia os anos finais da Revolução Cultural, processo iniciado em 1966 e encerrado em 1976.

Como parte das políticas adotadas na época, milhões de jovens urbanos foram enviados para áreas rurais em programas de trabalho e convivência com comunidades camponesas. Xi passou vários anos na aldeia de Liangjiahe, localizada na província de Shaanxi, onde trabalhou no campo e participou das atividades políticas locais.

Foi nessa etapa que iniciou sua atuação dentro das estruturas partidárias, chegando a ocupar o cargo de secretário do Partido na aldeia, experiência frequentemente apontada como um dos elementos centrais de sua formação política.

Ascensão nos governos locais e no Partido

Após o período vivido em Liangjiahe, Xi ingressou na Universidade Tsinghua, uma das mais prestigiadas instituições de ensino da China. Entre 1975 e 1979, cursou engenharia química, ampliando sua formação acadêmica antes de seguir carreira na administração pública.

Nas décadas seguintes, construiu uma trajetória em diferentes regiões chinesas, exercendo funções administrativas e de liderança em províncias como Hebei, Fujian e Zhejiang, além de atuar em Xangai. O percurso reflete o modelo de formação de quadros do Partido Comunista da China, baseado na experiência em diferentes níveis de governo e na avaliação de desempenho dos dirigentes.

Em 2007, Xi Jinping foi promovido ao Comitê Permanente do Bureau Político do Partido Comunista da China, considerado o mais alto órgão de decisão política do país. Cinco anos depois, em 2012, assumiu a secretaria-geral do Partido, tornando-se a principal liderança política chinesa.

Consolidação da liderança nacional

No ano seguinte, Xi passou a acumular também os cargos de presidente da República Popular da China e presidente da Comissão Militar Central, ampliando sua influência sobre as principais estruturas do Estado chinês.

Sua liderança passou a ser associada ao desenvolvimento do chamado Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para a Nova Era, formulação incorporada oficialmente às diretrizes do Partido Comunista em 2017.

Segundo a concepção apresentada pelas autoridades chinesas, essa orientação busca adaptar o marxismo às condições contemporâneas da China, reforçando a importância do planejamento de longo prazo, da modernização econômica e da liderança política do Partido na condução do desenvolvimento nacional.

Campanha anticorrupção e modernização

Entre as principais iniciativas do período está a ampla campanha de combate à corrupção realizada dentro das estruturas do Partido e do Estado. O processo foi acompanhado pelo fortalecimento dos mecanismos de disciplina interna e por reformas voltadas à reorganização institucional do sistema político chinês.

A chamada "Nova Era" também é apresentada pelas autoridades do país como uma fase de consolidação da modernização socialista, com metas de desenvolvimento econômico, tecnológico e social estabelecidas para as próximas décadas.

Nesse contexto, um dos resultados mais destacados pelo governo chinês foi a erradicação da pobreza extrema rural, anunciada em 2021. O feito foi atribuído a programas de infraestrutura, desenvolvimento regional e políticas direcionadas às áreas historicamente menos desenvolvidas do território chinês.

Avanços tecnológicos e presença global

Ao longo dos últimos anos, a China ampliou sua capacidade produtiva e tecnológica em setores considerados estratégicos, incluindo infraestrutura de transporte, energia, telecomunicações e inovação científica.

O modelo de planejamento de longo prazo adotado pelo país tem sido apontado como um dos fatores associados à expansão da capacidade industrial chinesa e ao fortalecimento de sua posição na economia global.

No cenário internacional, um dos principais projetos vinculados ao atual período é a Iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida internacionalmente como Belt and Road Initiative. A proposta busca ampliar a integração econômica e logística entre diferentes regiões do mundo por meio de investimentos em infraestrutura e corredores comerciais.

Uma trajetória ligada à história contemporânea da China

Analistas e observadores da política chinesa frequentemente relacionam a trajetória de Xi Jinping a um processo mais amplo de continuidade institucional do socialismo chinês, marcado pela atuação de diferentes gerações de dirigentes desde a fundação da República Popular.

Mais de cinco décadas após ingressar no Partido Comunista da China, Xi permanece como a principal liderança política do país, ocupando posição central na condução dos projetos de desenvolvimento e modernização nacional.

A celebração dos seus 73 anos de vida e dos 52 anos de filiação partidária ocorre em um momento em que sua trajetória é frequentemente associada à transição entre a geração revolucionária responsável pela fundação da República Popular e a atual fase de consolidação do projeto socialista chinês no século XXI.