ACM Neto bomba nas redes após pagar mico com enxada (vídeo)

247 - Imagens de ACM Neto inaugurando uma obra e manuseando uma enxada para dar destaque ao evento viralizaram nas redes sociais.

A completa falta de intimidade de Neto com o instrumento chamou a atenção dos internautas, que ressaltaram a dissonância do político com a vida da classe trabalhadora.

Veja:

Desconexão da realidade: ACM Neto apresenta dificuldade em manusear uma enxada 🤔pic.twitter.com/bgE1lTyzPg — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) August 27, 2022

