Adnet faz imitação de Moro se enrolando no francês: "Edith Piá" (vídeo)

Felipe Moraes, Metrópoles - Preciso e hilário nas imitações de personalidades, Marcelo Adnet entregou mais uma paródia caprichada do ex-juiz Sergio Moro. Desta vez, o comediante usou como referência trecho de live recente em que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública acabou se enrolando no francês ao citar a lendária cantora Edith Piaf.

Na transmissão, exibida no domingo (28/3), Moro disse não se arrepender de suas decisões à frente da operação Lava Jato. Na última semana, o STF julgou que o ex-ministro não agiu com imparcialidade no julgamento do ex-presidente Lula.

