Adnet vai ao topo do Twitter com paródia de ligação entre Bolsonaro e Milton Ribeiro

Apoie o 247

ICL

247 - O áudio de uma paródia do humorista Marcelo Adnet sobre o diálogo que teria sido travado entre Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (22) sob a suspeita de envolvimento em um escândalo de corrupção no MInistério da Educação (MEC), viralizou e foi parar nos Trend Topics do Twitter neste sábado (25).

No vídeo, o humorista simula uma ligação entre Bolsonaro e Ribeiro, dizendo que o ocupante do Palácio do Planalto diz ter visto "em sua bola de cristal” que o “Prato Feito”, referência à Polícia Federal, iria até a residência do ex-ministro “buscar aqueles versículos em notas de R$ 200 que está escondido aí”.

Ligação ☎️ sensitiva

Fonte de cristal 🔮

Milton avisado pic.twitter.com/cvD78n6xlc CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE