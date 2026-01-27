Adriano Imperador alerta sobre golpe aplicado contra sua mãe e cobra dinheiro: "tem 24 horas para devolver"

247 - O ex-jogador Adriano Imperador usou as redes sociais para denunciar que sua mãe foi vítima de um golpe financeiro após criminosos se passarem por ele em um aplicativo de mensagens. Segundo o relato, ela transferiu pouco mais de R$ 15 mil acreditando estar falando com o filho.

O caso foi exposto publicamente na noite de segunda-feira (26), quando Adriano publicou vídeos alertando seguidores e conhecidos sobre a ação dos golpistas e reforçando que não houve troca de número de telefone.

"Tô aqui pra avisar uma coisa bem séria. Minha acabou acabou de depositar R$ 15 mil e pouco em uma conta se passando por mim. Não façam, não troquei de número, meu número é o mesmo", disse o ex-jogador em uma das gravações.

Além do alerta, Adriano afirmou que estabeleceu um prazo para que o valor seja devolvido. Segundo ele, os golpistas teriam 24 horas para retornar o dinheiro transferido pela mãe.

O ex-atacante não informou se um boletim de ocorrência já foi registrado, mas o caso segue o padrão de golpes recorrentes no país, nos quais criminosos se passam por parentes ou pessoas conhecidas para solicitar transferências bancárias urgentes.

Adriano também reforçou o pedido para que ninguém realize depósitos ou transferências financeiras em seu nome, ressaltando que qualquer solicitação desse tipo deve ser encarada como tentativa de fraude.

O golpe relatado pelo ex-jogador ocorre em meio ao aumento de casos semelhantes no Brasil, que frequentemente têm como alvo idosos e familiares próximos, explorando relações de confiança para obter vantagens financeiras.

Até a última atualização, não havia informações sobre a identificação dos responsáveis ou a recuperação do valor perdido.