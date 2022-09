Agredida por Michelle Bolsonaro, Bruna Marquezine não rebate na mesma moeda e cita escândalo de corrupção do clã

Apoie o 247

247 - Após Michelle Bolsonaro agredir a atriz Bruna Marquezine, ao usar suas redes sociais para chamá-la de "feia e vulgar", numa tentativa de criar uma cortina de fumaça contra as ações escusas do clã, Bruna Marquezine não respondeu na mesma moeda e decidiu fixar seu foco no campo da política.

Ela retuitou uma postagem que indica que Michelle fez a crítica justamente logo depois de vir à tona mais um escândalo envolvendo o clã, criando assim uma falsa polêmica e distanciando os holofotes da mídia sobre o caso.

Veja a postagem retuitada por Bruna:

Segunda, 19h: A Folha posta mais um escândalo de corrupção da familia presidencial.



Segunda, 20h: a primeira dama que NUNCA dá um pio, faz um comentário chamando uma pessoa que não poder respira mais forte e que vira nota, de vulgar.



Cortinas de fumaça a parte…Cês viram isso? pic.twitter.com/pKBB1V6OgP — Laís Gomes (@eulaisgomes) September 27, 2022





Ontem, soube-se que o Palácio do Planalto decretou sigilo de 100 anos nas visitas a Michelle, que é também chamada de 'Micheque', nas redes sociais, por ter recebido depósitos de Fabrício Queiroz.

